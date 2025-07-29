Bilecik'in Yenipazar ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam Serkan Kaya için veda yemeği düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Programı kapsamında görevinden ayrılan Kaymakam Kaya'nın onuruna düzenlenen programa ilçe protokolü yoğun katılım gösterdi. Yenipazar Kaymakamlığı tarafından organize edilen veda programı, daire amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, Kaymakam Kaya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Kaymakam Serkan Kaya'ya Veda Yemeği - Son Dakika
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