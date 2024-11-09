Kaymakam Seyhan Cankara Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Seyhan Cankara Köyü'nü Ziyaret Etti

Kaymakam Seyhan Cankara Köyü\'nü Ziyaret Etti

Gölbaşı Kaymakamı Seyhan, Cankara Köyü'nde ihtiyaç sahiplerini ziyaret etti, su borusu kurulumu planladı.

09.11.2024 11:33
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Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Gölbaşı ilçesinin Cankara Köyünü ziyarette bulundu.

Gölbaşı ilçesinin Cankara köyünü ziyaret eden Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, beraberindeki heyetle birlikte yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip bilgi alarak köyle ilgili incelemelerde bulundu.

Köy halkının sorunlarını dinleyen Kaymakam Seyhan, ihtiyaçların giderilmesi ve köyün gelişimi için yapılacak çalışmalar hakkında ilgililere çeşitli talimatlar verdi.

Kaymakam Seyhan, köyde içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 800 metrelik su borusu kurulumu için gerekli talimatları verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Seyhan Cankara Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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