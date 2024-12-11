Kaymakam Soysal Narince Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Kaymakam Soysal Narince Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Kaymakam Soysal Narince Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Adıyaman Kahta Kaymakamı Soysal, Narince Jandarma Karakolunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

11.12.2024 15:58
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Adıyaman Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Narince Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Adıyaman Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdül Kadir Ceran ile birlikte Narince Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üçvş. Burak Nacaroğlu tarafından karşılanan Kaymakam Soysal, karakolda bulunan birimleri gezerek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret esnasında Kaymakam Soysal, karakolda yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı incelemelerde bulunarak personelin görev ve sorumluluklarına yönelik bilgi aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Kahta, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Soysal Narince Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti - Son Dakika

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