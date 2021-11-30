Kaymakam Taşçı'dan ilçedeki hemşeri dernekleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, ilçe genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında yer alan hemşeri derneklerinin yöneticileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Beraberinde Ergene Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Süleymanoğlu ile birlikte ilk Erzincan Tunceli Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı Derya Yurtalan ve dernek yöneticileri ile bir araya gelen Kaymakam Mehmet Emin Taşçı, dernek çalışmaları hakkında bilgiler alarak görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Taşçı ve beraberindekiler, daha sonra Ergene Samsunlular Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı Özcan Uzun ve dernek yöneticileri ile görüştü. Dernek çalışmaları hakkında Özcan Uzundan bilgiler alan Kaymakam Taşçı dernek yönetici ve üyeleri ile de görüş alışverişinde bulunarak günün anısına fotoğraf çektirdi. - TEKİRDAĞ