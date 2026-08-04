Gölpazarı Kaymakamı köy ziyaretlerinde - Son Dakika
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Gölpazarı Kaymakamı köy ziyaretlerinde

Gölpazarı Kaymakamı köy ziyaretlerinde
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Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, köylerde hizmetleri yerinde değerlendirdi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, köylerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Onur Titiz, kurum amirleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen programda, köylerin gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Köy sakinleriyle de bir araya gelen Kaymakam Titiz, vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinledi. İlgili kurum amirleriyle birlikte çözüm bekleyen konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Titiz, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu.

Kaymakam Onur Titiz, "Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için tüm kurumlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz. Misafirperverlikleri dolayısıyla tüm köy halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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