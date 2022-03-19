Kaymakam Tugay'dan kursiyerlere ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Tugay'dan kursiyerlere ziyaret

19.03.2022 13:14
Kaymakam Tugay'dan kursiyerlere ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakam Muhammet Tugay ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kursiyerleri ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakam Muhammet Tugay ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kursiyerleri ziyaret etti.

Kaymakam Tugay ve Belediye Başkanı Saklı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kilim dokuma ve üniversite sınavına hazırlık kurslarını ziyaret etti. Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Tugay, usta öğreticiler tarafından hazırlanan 'Sıfır Atık Kütüphanesi'ni de ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam Tugay, 'Sıfır Atık Kütüphanesi'ni çok beğendiğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti. - HAKKARİ

Kaymakam Tugay'dan kursiyerlere ziyaret
Kaymakam Tugay'dan kursiyerlere ziyaret

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Halk Eğitim Merkezi, Tahir Saklı, Üniversite, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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