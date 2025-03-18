Kaymakam Uğuz, şehit yakınları, gaziler ve yakınlarıyla iftar programında buluştu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar programında, şehit yakınları, gaziler ve yakınlarına iftar programı düzenlendi.

Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programında Kaymakam Hasan Uğuz, kurum amirleri, birim müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katılım gösterdi.

Kaymakam Uğuz, yaptığı konuşmada aziz şehitlerin emaneti olan aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak, vatan uğruna fedakarlık göstermiş gazilerimizi daima hatırlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu anlamlı günde, siz kıymetli ailelerimizle aynı sofrada buluşmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Program, duaların okunmasının ardından sona erdi. - DİYARBAKIR