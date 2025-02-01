Kaymakam Yasin Şahin Köylerde İnceleme Yaptı

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Bayburt'un Demirözü ilçe Kaymakamı Yasin Şahin, köylerde incelemede bulundu.

Kaymakam Yasin Şahin, Beşpınar köyünde kılınan cuma namazının ardından kurum amirlerinin de katılımıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Şahin daha sonra Yukarı Dikmetaş, Damlıca ve Elmalı köylerinde bulunan vatandaşları hanelerine ziyaret ederek taleplerini dinledi. - BAYBURT