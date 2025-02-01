Bayburt'un Demirözü ilçe Kaymakamı Yasin Şahin, köylerde incelemede bulundu.
Kaymakam Yasin Şahin, Beşpınar köyünde kılınan cuma namazının ardından kurum amirlerinin de katılımıyla vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaymakam Şahin daha sonra Yukarı Dikmetaş, Damlıca ve Elmalı köylerinde bulunan vatandaşları hanelerine ziyaret ederek taleplerini dinledi. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Kaymakam Yasin Şahin Köylerde İnceleme Yaptı - Son Dakika
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