Kaymakam Yasin Şahin Köylerde İnceleme Yaptı - Son Dakika
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Kaymakam Yasin Şahin Köylerde İnceleme Yaptı

Kaymakam Yasin Şahin Köylerde İnceleme Yaptı

Bayburt Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, köylerde vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi.

01.02.2025 08:34
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Bayburt'un Demirözü ilçe Kaymakamı Yasin Şahin, köylerde incelemede bulundu.

Kaymakam Yasin Şahin, Beşpınar köyünde kılınan cuma namazının ardından kurum amirlerinin de katılımıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Şahin daha sonra Yukarı Dikmetaş, Damlıca ve Elmalı köylerinde bulunan vatandaşları hanelerine ziyaret ederek taleplerini dinledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Yasin Şahin Köylerde İnceleme Yaptı - Son Dakika

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