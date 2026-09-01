Kaymakam Yıldırım, Okul Ziyaretleriyle Hazırlıkları İnceledi

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Okulları gezen Kaymakam Yıldırım, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde yapılan bakım, düzenleme ve hazırlık çalışmaları hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. Sınıfları ve okulun farklı bölümlerini de inceleyen Yıldırım, eğitim ortamlarının öğrencilerin yeni döneme daha sağlıklı ve verimli şartlarda başlaması için hazır hale getirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Ziyaretlerde, okulların ihtiyaçları ve eğitim öğretim sürecinde yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Yıldırım, yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz başlaması için gerekli hazırlıkların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.