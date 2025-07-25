Kaymakam Yosunkaya\'dan Kurum Ziyaretleri

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, kurum ziyaretleri kapsamında Sandıklı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Hüseyin Develi Huzurevi'ni ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Yosunkaya, Huzurevi sakinleriyle de bir araya gelerek sohbet etti. Kaymakam Yosunkaya'nın kurum ziyaretlerine, ilçedeki kamu hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi ve vatandaşlarla doğrudan temas kurulması açısından devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR