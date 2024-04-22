Kaymakamlar Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç\'ı tebrik etti

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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Kaymakamlarını makamında ağırladı. Kaymakamlar, 2024 Yerel Seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Başkan Büyükkılıç'ı tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm kamu, kurum ve kuruluşlarıyla el ele, gönül gönle, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarına ve istişarelerine devam ediyor. Bu kapsamda, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, 2024 Yerel Seçimleri sonrası milletin iradesi ile yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Başkan Büyükkılıç'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceklerini söyledi.

Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Kaymakamları da Başkan Büyükkılıç'a Kayseri'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni dönemin de hayırlı olması temennisinde bulundular. - KAYSERİ