KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Bahar Dönemi Kurs kayıtları sürüyor
26.01.2026 12:30  Güncelleme: 12:32
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KAYMEK'in Sanat ve Mesleki Eğitim Bahar Dönemi kurs kayıtları sürüyor. Ücretsiz kurslar için başvurular www.kaymekonline.com adresinden yapılabilir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde eğitim, kültür sanat ve mesleki eğitim ile kurs faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) Sanat ve Mesleki Eğitim Bahar Dönemi kurs kayıtları devam ediyor.

Kayseri'deki 6'ncı üniversite olarak faaliyet gösteren KAYMEK, yeni yılda da hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşa yönelik kaliteli ve zengin içeriklere sahip geniş yelpazedeki kurs çeşitliliği ile her yıl yüz binlerce insana dokunan KAYMEK'in 12 Ocak'ta başlattığı Sanat ve Mesleki Eğitim Bahar Dönemi kurs kayıtlarına müracaatları sürüyor. KAYMEK'in alanında uzman eğitmenleri tarafından tamamen ücretsiz olarak verilecek ve kontenjanları sınırları olan kurslar için kayıtlar www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kurslar hakkında detaylı bilgiye de bu internet adresi üzerinden ve 0 352 231 80 31 numaralı telefon üzerinden erişebilecek vatandaşlar, 1 Şubat 2026 tarihine kadar kayıt işlemlerini yapabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
