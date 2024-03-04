Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ulusal yemek yarışmasında ikinci oldu

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DÜZCE(İHA) –Ulusal yemek yarışmasında Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yaptıkları yemeklerle yarışmaya damga vurdu. Öğrenciler en iyi lise kategorisinde ikinci oldular.

Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen ulusal yemek yarışmasına Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Kübra Çobanoğlu Şevval Varoğlu ve Onur Beşir isimli öğrenciler en iyi lise kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya aldı.

Öğretmenleri Selçuk Asar ve Mustafa Top liderliğinde ki öğrenciler daha öncesinde de İstanbul'da düzenlenen İstanbul Gastronomi Festivali yarışmasında da birincilik alarak altın madalya kazanmışlardı.

Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri şimdiden yarışmalarda adlarından söz ettirir oldu. - DÜZCE