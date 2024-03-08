Kayseri Baro Başkanı, erkek avukatın kadın avukata yönelik şiddetiyle ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, Kayseri Adliyesi'nde erkek avukatın kadın avukata karşı gerçekleştirdiği şiddetle ilgili olarak, "Soruşturma başlattık" dedi.
Kayseri Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Av. Eylem Sarıoğlu, Tüm dünyada, kadınların eşitlik, adalet ve kadın hakları için verdikleri mücadelenin hatırlandığı; kadının erkekle yaşamın her alanında eşit konumlandırılması gerektiğinin vurgulandığı; cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetin son bulmasının ve kadının insan haklarının yaşama geçirilmesinin istendiği; kadının insan haklarını ihlal eden düzene karşı mücadeleye büyük bir kararlılıkla devam edileceğini haykırdığı gündür. 8 Mart, kadın dayanışmasının, örgütlü mücadelemizin sembolüdür. Medeni Kanun'da yer alan ve en temel haklarımız olan boşanma, velayet, nafaka hakkı başta olmak üzere, 6284 sayılı yasa ile elde ettiğimiz kazanımlarımızın tartışmaya açılmasını kabul etmiyoruz. 6284 sayılı yasanın tartışma konusu olması, yasadan kaynaklı taleplerin etkin uygulanmaması sonucunda her gün daha fazla kardeşimizi kaybetmeye tahammülümüz yok. Kadın meslektaşlarımız her zaman kadın mücadelesinin en önemli bileşenleri olarak en önde yer aldılar. Buna rağmen bugün bürolarımız ve adliye koridorları dahi bizim için güvenli olmaktan uzak. Taleplerimiz çok açık. Yaşam hakkımız başta olmak üzere, güvenli kentlerde, emeğimizin karşılığını aldığımız, eşit işe eşit ücret taleplerinin karşılandığı, kadın yoksulluğunun olmadığı bir dünya. Kadının yaşam hakkı başta olmak üzere haklarını korumakla yükümlü olanların bu konuda sessiz kalmalarını kabul etmiyoruz. Yaşam hakkımızı ihlal edenlerin her zaman karşısında olacağımızı ve haklarımızı her zaman savunacağımızı bir daha yüksek sesle tekrarlıyoruz" şeklinde konuştu.
"Soruşturma başladı"
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bir gün öncesinde bir erkek avukatın, kadın avukata karşı sözlü ve fiziki şiddetle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını aktaran Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, "Şiddetin, istismarın olmadığı eşit bir dünya hedefi için bugün buradayız. Kadın hakları ile ilgili olarak bu anma gününü kutluyoruz. Özellikle bu coğrafyada, bu topraklarda kadın haklarının sağlanmasında yol gösterici olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Dün ki olayla ilgili adliye içerisinde herhangi bir insana olan şiddeti kesinlikle kabul edemeyiz. Onaylamadığımızı belirteyim. Soruşturma başlamış durumda. Soruşturma başlamış olması nedeniyle bu konuyla ilgili baro yönetim kurulumuz titizlikle ve hızla karar verecektir. Bu konuyla ilgili bütün belge, bilgi ve delilleri inceleyecektir. Ancak söylediğim üzere şiddetin hiçbirini onayla imkanımız yoktur. Bu noktada hiçbir şekilde şiddetle ilgili tasvip etmediğimizi ve gerekli incelemeleri hassas bir şekilde yapacağımızı söyleyeyim. Baromuza dün itibariyle şikayette gelmiştir. Baro Avukat Hakları Komisyonumuz ilgili komisyonumuzla görüşüp, tutanak tutmuştur. Bu konuyla ilgili detaylandırma noktasında da şiddeti benimsemiyoruz. Savunmayı alıp, bütün delilleri de topladıktan sonra gerekli kararlar mutlaka verilecektir" ifadelerini kullandı.
Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Baro Başkanı, erkek avukatın kadın avukata yönelik şiddetiyle ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı - Son Dakika
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