Kayseri Barosu Avukatı Mehmet Üçok Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Kayseri Barosu avukatlarından Mehmet Üçok, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Kayseri Barosu avukatlarından Mehmet Üçok, geçirdiği kalp krizi sonucunda 57 yaşında hayatını kaybetti. Üçok'un cenazesi Hulusi Akar Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Demir, parti yönetimi üyeleri, Üçok'un yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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