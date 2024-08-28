KAYSERİ Başkanı: 30 Ağustos Zaferi Asla Unutulmayacak - Son Dakika
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Yerel

KAYSERİ Başkanı: 30 Ağustos Zaferi Asla Unutulmayacak

KAYSERİ Başkanı: 30 Ağustos Zaferi Asla Unutulmayacak

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yılını kutlayarak, Türk ordusunun zaferini ve kahramanlık destanını unutmayacaklarını belirtti. Büyüksimitci, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

28.08.2024 15:45
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yılını kutlayarak, Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun, 30 Ağustos 1922'de yazdığı kahramanlık destanının asla unutulmayacağını söyledi.

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisidir. Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi bunun en güzel örneğidir. Bugün bize düşen, ecdadımızın kurduğu bu büyük ülkeyi, her alanda hak ettiği yere taşımaktır. Bütün imkansızlıklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz cumhuriyetimizi birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde daha da yüceltmek, daha da güçlendirmektir. Ülkemizin hedeflerine ulaşması için canla başla çalışmak, bu ruh ve şuuru gelecek nesillere aktarmaktır. Aziz Türk milletinin, kahraman ordusuyla tek bir yürek halinde verdiği bu zorlu mücadele ile elde ettiği kazanımları koruyarak, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimizin ve halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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