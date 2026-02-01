Başkan Büyükkılıç: "Af ve rahmet kapıları açılan bu mübarek günün kıymetini bilmemiz" - Son Dakika
Başkan Büyükkılıç: "Af ve rahmet kapıları açılan bu mübarek günün kıymetini bilmemiz"

01.02.2026 14:38  Güncelleme: 14:41
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin bu mübarek geceyi tebrik etti. Başkan, Ramazan ayının bereketine vurgu yaparak, insanlığın huzuru ve barışı için dua edilmesi gerektiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, Kayseri başta olmak üzere tüm İslam aleminin, yaklaşan 11 ayın sultanı Ramazan'ın habercilerinden olan Berat Kandili'ni tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; rahmet ayı Ramazan'ın tüm güzellikleri ile yaklaştığına işaret ettiği mesajında, Berat Kandili'ne eriştiklerini ifade ederek, temennilerini dile getirdi. Berat Kandili'nde, insanlığın huzuru ve kardeşliği, Kayseri'nin, Türkiye'nin ve İslam dünyasının esenliği ve iyiliği için dua edilmesini dileyen Büyükkılıç, "Tüm güzellikleri içerisinde bulunduran, barış dini İslam'ın rahmet ayı Ramazan ayına yaklaşmaktayız. Mübarek Berat Kandili'ne eriştik. Af ve rahmet kapıları açılan bu mübarek günün kadrini, kıymetini bilmemiz ümidiyle tüm insanlığın barışı, huzur ve kardeşliği için dualarımızı eksik etmeyelim. Vefat eden yakınlarımızı unutmayalım, ülkemizin, şehrimizin esenliği ve iyiliği için ellerimizi yüce Mevla'ya açalım" temennilerinde bulundu.

Mesajında, birlik, beraberlik ve dayanışmanın da altını çizen Başkan Büyükkılıç; "Yıl içerisinde müstesna olan ve ellerin boş çevrilmeyeceği bu mübarek Berat Kandili'nde, dünyada barış, vatanımızda birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma hüküm sürsün. Allah birliğimizi, beraberliğimizi her daim kaim eylesin" diyerek Berat Kandili'ni tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

