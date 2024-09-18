Kayseri Bilişim Akademisi Sınav Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
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Kayseri Bilişim Akademisi Sınav Tarihi Belli Oldu

Kayseri Bilişim Akademisi Sınav Tarihi Belli Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin bilişim teknolojileri alanındaki eğitimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Kayseri Bilişim Akademisi için sınav tarihini açıkladı. Sınav, 21 Eylül 2024'te gerçekleştirilecek.

18.09.2024 13:46  Güncelleme: 13:48
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gençlere özel projelerinden birisi olan Kayseri Bilişim Akademisi'nde sınav tarihi belli oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönem projeleri kapsamında genç dostu anlayış ile bilişim teknolojileri alanında eğitimler sunarak gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Bilişim Akademisi Projesi'nde heyecan giderek artıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bilişim alanındaki gurur duyulan projelerden birisi olan Bilişim Akademisi için sınav tarihi belli oldu.

Sınav, 21 Eylül Cumartesi Günü Gerçekleşecek

Kentteki bilişim sektöründe büyük bir adım daha atılacak olan Bilişim Akademisi sınavları bu hafta 21 Eylül 2024 Cumartesi saat 10.00'da Kadir Has Kongre Merkezi'nde Erciyes Salonu'nda yapılacak. Öğrencilerinin sınava gelirken https://basvuru.kayseri.bel.tr üzerinden alacakları sınav giriş belgelerini ve kimliklerini unutmamaları önemle hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce tanıttığımız ve bilindiği üzere teknoloji ve bilişim alanındaki hızlı değişimlere ayak uydurmak, gençlerimize bu alanda yeni fırsatlar sunmak amacıyla Kayseri Bilişim Akademisi'ni kurduk" dedi.

Bilişim Akademisi'nin gençlere bilişim teknolojileri, yazılım geliştirme, siber güvenlik, veri bilimi, robotik kodlama gibi alanlarda eğitimler sunarak onları geleceğe hazırlayacak bir eğitim yuvası olacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu akademi sayesinde, Kayseri'de teknoloji ve bilişim sektöründe nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sağlayacağız. Bilişim Akademisi, öğrencilere sadece bilişim alanındaki becerileri kazandırmakla kalmayacak; aynı zamanda drama, sanat tarihi, sürdürülebilirlik ve çevre, uzay, astronomi gibi çok önemli dersler ve problem çözme, iletişim ve takım çalışması gibi önemli sosyal becerileri de geliştirmelerine imkan tanıyacak. Bu sayede, gençlerimiz hem bilişim dünyasında hem de yaşamlarının diğer alanlarında daha donanımlı bireyler olacaklar."

"Teknolojide Güçlü, Gelecekte Daha Parlak Bir Kayseri İçin"

Büyükkılıç, Bilişim Akademisi ile hedeflerinin, sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin de bilişim sektöründe söz sahibi olabilecek bireyler yetiştirmek olduğuna dikkat çekerek, "Gençlerimize sunduğumuz bu imkanlarla, onların kariyerlerinde büyük bir adım atmalarını sağlayacağız. Bilişim sektörüne ilgi duyan ve sınava girecek olan 9'uncu ve 10'uncu öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyoruz. Hep birlikte, teknolojide güçlü, gelecekte daha parlak bir Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Bilişim Akademisi Sınav Tarihi Belli Oldu - Son Dakika

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