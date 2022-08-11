Kayseri'de pandeminin ardından bisiklete olan ilgi azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de pandeminin ardından bisiklete olan ilgi azaldı

11.08.2022 14:40
Kayseri'de pandeminin ardından bisiklete olan ilgi azaldı

Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamircileri Odası Başkan Vekili Mehmet Lüzumlar, Kayserili vatandaşların pandeminin sona ermesiyle birlikte bisiklete olan ilgisinin azaldığını söyledi.

Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamircileri Odası Başkan Vekili Mehmet Lüzumlar, Kayserili vatandaşların pandeminin sona ermesiyle birlikte bisiklete olan ilgisinin azaldığını söyledi.

Vatandaşlara sağlıklı ulaşım aracı olarak bisikleti önerdiklerini söyleyen Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamircileri Odası Başkan Vekili Mehmet Lüzumlar; bisiklettin trafiği de rahatlattığını ifade etti. Mehmet Lüzumlar, "Kayseri'de bisiklete olan ilgi konusunda pandemideki artışı şu anda geri kaybetmiş durumdayız. İnsanların bisiklet ile bireysel ulaşımını yaparken, tekrar otomobile yönelmesi, şehirde trafiği oldukça artırmakta bu da insanları trafikte daha zora sokmakta. Biz kendilerine sağlıklı ulaşım aracı olarak bisikleti tavsiye ediyoruz. Şehirde her ne kadar bisiklet yolumuz az olsa da sonuç olarak yenileri yapılmakta. Bu yapılan yolları insanlarımız daha güvenli bisiklet kullanabilsinler diye devam ettirilmekte ve 2023 yılı sonuna kadar 350 kilometre yolu Kayseri Büyükşehir Belediyesi çıkaracağını ifade etti. STK'lar sadece odamız değil, bisiklet dernekleri de bisiklet aktivitelerini her hafta sonları devam ettirmekteler ki insanlar sağlıklı, ekonomik ulaşım aracı olan bisikleti tercih etsinler. Kayserimizdeki trafik sıkışıklığını gidere bileceğimiz tek aracın bisiklet olduğunu unutmamak gerekiyor. Yurtdışında şehir içerisindeki 2 şeritli yolların biri kapatılarak, tek şeritle, tek yönde ulaşım sağlanmakta. Diğer bölüm ise yaya ve bisiklet yolu olarak ayrılmakta. Bunun en yakın zamanda şehrimize kazandırılması ve insanlarımızın şehir içerisinde daha uygun şekilde hareket etmelerinin sağlanmasını istiyoruz. Bisiklet sağlıktır, mutluluktur. Mutluluk ayaklarınızın altında" diye konuştu.

Bisiklet kullanacak vatandaşlara önerilerde bulunan Lüzumlar; "Vatandaşlar kendilerine uygun ölçüde, kendi ekonomik durumlarına uygun bisikletleri tercih etmeleri. Bununla kendilerinde bulunan kolestirol, şeker ve diğer rahatsızlıkların geçeceğini doktorlar söylüyor. Bel fıtığı ve eklem rahatsızlıklarının bisiklet hareketiyle daha çabuk geçeceğini, doğada yapılan bisiklet sporu, kapalı spor salonlarında yapılan spordan daha etkilidir" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri OSB Teknik Koleji'nin rakipleri belli oldu Kayseri OSB Teknik Koleji'nin rakipleri belli oldu Başkan Büyükkılıç, Bakan Muş'a Ahi Evran Müzesi'ni gezdirdi Başkan Büyükkılıç, Bakan Muş'a Ahi Evran Müzesi'ni gezdirdi
Kaynak: İHA

Motosiklet, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de pandeminin ardından bisiklete olan ilgi azaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:32 Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:44:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de pandeminin ardından bisiklete olan ilgi azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement