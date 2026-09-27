Kayseri Büyükşehir Başkanı Büyükkılıç, TCDD Genel Müdürü Kurt ile ulaşımı değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek Kayseri'nin ulaşım altyapısına ilişkin yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Kayseri Gar Müdürü Doğan Duruduygu ve ilgili bürokratlarla bir araya gelerek şehri ilgilendiren ulaşım konuları üzerine istişarelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a görüşmede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü de eşlik etti.

Büyükkılıç, nazik ziyaretleri ve Kayseri'ye gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt'a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.