Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, MHP heyetini makamında ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın şehir için birlik ve uyum içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) temsilcilerini Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda ağırladı. Ziyarette, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Halit Yağmur ile MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

Kayseri'nin geleceğine yönelik istişarelerin gerçekleştirildiği ziyarette, kent genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen yatırımlar, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Görüşmede ayrıca şehrin ihtiyaçları, hizmetlerin etkin şekilde sürdürülmesi ve Kayseri'nin gelişimine yönelik ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MHP heyetine teşekkür etti. Büyükkılıç, Kayseri'nin daha ileriye taşınması hedefi doğrultusunda Cumhur İttifakı paydaşlarıyla dayanışma ve istişare içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Büyükkılıç, "Kıymetli ziyaretleri için heyetimize teşekkür ediyor, Cumhur İttifakı olarak şehrimiz için her daim uyum içerisinde çalışacağımızı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.