Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, MHP heyetini makamında ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, MHP heyetini makamında ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, MHP heyetini makamında ağırladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede kent yatırımları ve projeler ele alınırken, Büyükkılıç Cumhur İttifakı olarak uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın şehir için birlik ve uyum içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) temsilcilerini Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda ağırladı. Ziyarette, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Halit Yağmur ile MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

Kayseri'nin geleceğine yönelik istişarelerin gerçekleştirildiği ziyarette, kent genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen yatırımlar, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Görüşmede ayrıca şehrin ihtiyaçları, hizmetlerin etkin şekilde sürdürülmesi ve Kayseri'nin gelişimine yönelik ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MHP heyetine teşekkür etti. Büyükkılıç, Kayseri'nin daha ileriye taşınması hedefi doğrultusunda Cumhur İttifakı paydaşlarıyla dayanışma ve istişare içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Büyükkılıç, "Kıymetli ziyaretleri için heyetimize teşekkür ediyor, Cumhur İttifakı olarak şehrimiz için her daim uyum içerisinde çalışacağımızı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Memduh Büyükkılıç, İsmail Özdemir, Yerel Haberler, Politika, Kayseri, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, MHP heyetini makamında ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"

11:31
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga 20 ilde 53 şüpheliye operasyon yapıldı
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga! 20 ilde 53 şüpheliye operasyon yapıldı
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 11:40:48. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, MHP heyetini makamında ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement