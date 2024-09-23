Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Ahilik Haftası Mesajı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Ahilik Haftası Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç\'tan Ahilik Haftası Mesajı

Dr. Memduh Büyükkılıç, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda ahiliğin Kayseri'nin ticari ahlakını şekillendirdiğini belirtti ve Ahi Evran'ı rahmetle andı.

23.09.2024 10:42  Güncelleme: 10:43
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç; Kayseri'de doğmuş olan ahiliğin, ticaretin adeta kanunlarını yazdığını ifade ederek, "Ahilik ticari ahlakı düzenleyen bir teşkilattır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ticaret şehri Kayseri'de doğan ahiliğin dalga dalga Anadolu'ya yayıldığını ve ticaretin adeta bir toplumsal ahlak alanı haline dönüştüğünü belirterek, ticaretin de ahiliğin de kenti Kayseri'de esnafın aynı düsturla hareket etmeye çalıştığını kaydetti. Mesajında ahiliği 'eline, beline, diline sahip' diyerek niteleyen Büyükkılıç; ahiliğin kurucu Ahi Evran'ı da rahmetle andı. Büyükkılıç; "Ahiliğin bir özeti olan; 'eline, beline, diline sahip' olan ve Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnaflarımızın haftasında, Kültepe Kaniş-Karum ile başlayan Kayseri'mizin ticaretin merkezi olarak bilinen boyutunu adeta ahlaki yönüyle de bir lonca anlayışı içerisinde teşkilatlanmayı sağlayacak şekilde gerek esnaflarımız gerek de hanım teşkilatlarımızın oluşmasını sağlayan Ahi Evran'ı rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Ahiliği sadece ticari bir teşkilat olarak değil ahlaki ve bu yönüyle de toplumsal bir teşkilat olarak nitelendiren Başkan Büyükkılıç; "Ahilik, sadece ticareti şekillendiren ve ticari ilkeleri içeren bir teşkilat olmaktan öte ahlakı, ticari ahlakı da düzenleyen bir teşkilattır. Bundan dolayı topluma da mal olmuştur. Ahiliğin anlaşılmasını, anılmasını diliyor, ahilik kültürünün gelecek nesillere de aktarılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Ahilik Haftası Mesajı - Son Dakika

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