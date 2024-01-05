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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürü Denizhan Erol'u ziyaret etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürü Denizhan Erol'u ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürü Denizhan Erol'u makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, ziyarette misafirperverlikleri için teşekkür ederken, Müdür Erol da ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürü Denizhan Erol\'u ziyaret etti
05.01.2024 - 11:58,  Güncelleme: 12:02
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürü Denizhan Erol'u makamında ziyaret etti.

Kentte belediyecilik hizmetlerini insan odaklı bir anlayışla sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her fırsatta kamu, kurum ve kuruluşlarla ve STK temsilcileri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Kayseri Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürü Denizhan Erol'u makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü personeline de işlerinde kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, "Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürü Denizhan Erol'u ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için müdürümüze teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" diye konuştu.

Meteoroloji Bölge Müdürü Denizhan Erol da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç'a, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürü Denizhan Erol'u ziyaret etti - Son Dakika


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