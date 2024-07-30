Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı Toplantısına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı Toplantısına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantı'na katılarak, teşkilat ile bir araya geldi.

30.07.2024 11:19  Güncelleme: 11:21
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantı'na katılarak, teşkilat ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek, uyum kültürüne ve birlik, beraberliğe dikkat çekti. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç; "AK Parti Kayseri İl Başkanlığı haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantımıza Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş ile birlikte katılarak, teşkilatımızla bir araya geldik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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