Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eğitimcileri Kabul Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eğitimcileri Kabul Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eğitimcileri Kabul Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve şube müdürlerini makamında kabul etti. Kaya, Başkan Büyükkılıç'a eğitim alanında verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

23.04.2024 10:34  Güncelleme: 10:37
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya'nın yanı sıra şube müdürlerini makamında kabul etti. Kaya, Başkan Büyükkılıç'a eğitim alanında verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel seçimlerde yeniden seçilerek Kayseri için hizmetlerine başlarken, tebrik ve teşekkür ziyaretleri de sürüyor. Bu kapsamda Büyükkılıç'ı tebrik eden Kayseri'deki eğitimciler, kentte eğitime verdiği destekler nedeniyle de Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarette Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya'nın yanı sıra şube müdürleri, Hisarcık Fevzi çakmak Okulu öğretmen ve öğrencileri yer aldı.

Büyükkılıç'tan öğrenci ve eğitimcilere teşekkür

Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilerimizle ve geleceğimiz olan öğrencilerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Beni tebrik etmeye ve bana eğitim noktasında gerçekleştirdiğimiz hizmetler nedeniyle teşekkür etmek için teşrif etmişler ama asıl ben eğitimcilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, eğitimin önemine işaret ederek, "Geleceğimiz olan yavrularımız kendisini geliştiriyor, donanımlı hale getiriyor. İlerde sorumluluk yüklenecek görev üstlenecekler ve tabi ki geleceğimiz olan evlatlarımızı da yarınlara hazırlayan eğitimcilerimiz, büyük bir fedakarlık ile özveri ile bu vazifelerini yerine getiriyorlar. Bunun için ben kendilerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" ifadelerinde bulundu.

Eğitimcilerden Büyükkılıç'a plaket

Gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a kentte eğitim öğretim faaliyetlerine verdiği destek ile sağladığı katkılar dolayısıyla plaket takdiminde bulunan Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ise halkın oyları ile yeniden başkan olarak Kayseri'nin hizmetinde olan Başkan Büyükkılıç'ı tebrik etti. Kaya, kentteki eğitim ve öğretime verdiği destek ile katkılardan dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eğitimcileri Kabul Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eğitimcileri Kabul Etti - Son Dakika
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