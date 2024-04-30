Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç İlçe Belediye Başkanlarını Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç İlçe Belediye Başkanlarını Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç İlçe Belediye Başkanlarını Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında konuk etti.

30.04.2024 10:56  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında konuk etti.

2024 Yerel Seçimlerinin ardından milletin iradesi ile yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Yeni 5 Yıl' için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, gerek ilçe ziyaretleri yapan gerekse ilçe belediye başkanlarını makamında konuk ederek yapılacak proje ve hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç'a, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ziyarette bulundu.

Misafirlerini başkanlık makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek büyükşehir ile 16 ilçe belediyesinin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisindeki hizmet anlayışının süreceğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerine de turizm başta olmak üzere yapılacak hizmetler hakkında Altıntaş, Taşyapan ve Öztürk ile istişare ve ortak akılla gerekli gayreti göstereceklerini belirterek, "Yeşilhisar Kaymakamımız Ahmet Ali Altıntaş ve Yeşilhisar Belediye Başkanımız Halit Taşyapan ile Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk belediyemizi ziyaret etti. İlçelerimizde yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduğumuz kaymakamımıza ve belediye başkanlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de hizmetleri, destekleri ve ilgi, alakalarından dolayı Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileterek, yeniden başkan seçilmesinden dolayı da hayırlı olsun temennisinde bulundular. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Halit Taşyapan, Esat Öztürk, Yeşilhisar, Altıntaş, Yahyalı, Kayseri, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç İlçe Belediye Başkanlarını Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:06 Türk Doktorlar, Çeçen Kızın Parmağını Kurtardı: Şeytan Tırnağından Başlayan Enfeksiyon Tehdit Etti Türk Doktorlar, Çeçen Kızın Parmağını Kurtardı: Şeytan Tırnağından Başlayan Enfeksiyon Tehdit Etti
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 12:11:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç İlçe Belediye Başkanlarını Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement