Büyükkılıç'tan Kayseri Şehir Kütüphanesine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükkılıç'tan Kayseri Şehir Kütüphanesine ziyaret

27.07.2022 13:01
Büyükkılıç'tan Kayseri Şehir Kütüphanesine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehre kazandırdığı, şehrin kültür ve eğitimine armağan ettiği Kayseri Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehre kazandırdığı, şehrin kültür ve eğitimine armağan ettiği Kayseri Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti. Gençlere öğütler veren Başkan Büyükkılıç, "150. Yılda 150 Proje çerçevesinde büyük bir gayretle sürdürdüğümüz çalışmalarımızla 'kütüphaneler şehri' olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Sık sık gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez de Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı önemli bir kültür yatırımı olan Kayseri Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Şehir Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Büyükkılıç, sınavlara hazırlanan öğrencilere başarılar diledi. Kayseri'nin sadece bugününe değil geleceğine de armağan ettikleri kütüphanelerin kent için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarihe açılan bir kapı olan Kayseri Şehir Kütüphanemizi ziyaret ettik. Gençlerimizle sohbet ettik. Ağabeyleri olarak onlara yol göstermek bizim boynumuzun borcu. Büyükşehir Belediyesi olarak, Kayseri'de kendilerini geliştirmeleri adına birçok çalışmalarımız var. Bu fırsatları kaçırmasınlar. Bizler, gençlerimizin her zaman yanında ve destekçileri olacağız. Şehir Kütüphanemiz toplam 200 kişilik çalışma alanına ve yaklaşık 10 bin kitap kapasitesine sahip. Kütüphane yatırımlarımız Şehir Kütüphanesi ile sınırlı değil tabi ki. Onun dışında geçtiğimiz günlerde açılan Talas Mevlana Kütüphanesi ile birlikte Büyükşehir Belediyemize ait 8 kütüphanemiz mevcut. Ayrıca Erkilet'te açacağımız kütüphanemizle 9'uncu kütüphanemizi açmış olacağız. 10'uncu kütüphanemiz olacak olan Çocuk Kütüphanesi projemizin de çalışmaları sürüyor."

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Şehir Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak, kütüphanede ders çalışan gençlere başarılar diledi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Büyükkılıç'tan 5 üniversitesi, 80 bin öğrencisiyle 'genç dostu' şehir Kayseri'ye davet Büyükkılıç'tan 5 üniversitesi, 80 bin öğrencisiyle 'genç dostu' şehir Kayseri'ye davet Başkan Büyükkılıç'a Avrupa'daki Kayserililerden 'teşekkür' ziyareti Başkan Büyükkılıç'a Avrupa'daki Kayserililerden 'teşekkür' ziyareti
Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükkılıç'tan Kayseri Şehir Kütüphanesine ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:04:53. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükkılıç'tan Kayseri Şehir Kütüphanesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement