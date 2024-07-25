Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Hurdacılar Kooperatifini Kabul Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi kucaklayan hizmetlerinin yanı sıra her kesimden ziyaretçilerini makamında ağırlamaya devam ederken, Hurdacılar Kooperatifi Başkanı Bahattin Öztürk Yıldız ve beraberindekileri kabul etti.

Kayseri'de hizmetlerini istişareye ve ortak akla uygun olarak, herkesin ve her kesimin görüşüne, bilgisine başvurarak yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuklarını makamında ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Hurdacılar Kooperatifi Başkanı Bahattin Öztürk Yıldız ve beraberindekiler Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundular. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, "Hurdacılar Kooperatifi Başkanı Bahattin Öztürk Yıldız ve beraberindekiler belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Yıldız da esnaflar olarak Başkan Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ