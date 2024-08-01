Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanını Kabul Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Kamuran Arı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Başkan Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetleri kapsamında kucaklayıcı bir anlayışla kentteki kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları ve odalar ile istişarelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Kamuran Arı ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Kamuran Arı ve beraberindeki heyeti makamında konuk ederken, sıcak ve samimi bir ortamda misafirleri ile sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, "İnşaat Mühendisleri Odası Başkanımız Dr. Kamuran Arı ve beraberindekiler belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Kamuran Arı da ilgi, alakası ve misafirperverliğinin yanı sıra kente hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ