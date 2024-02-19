Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kukuli Bakkal Amca Müzikali\'nde çocukların mutluluğuna ortak oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında minikler için düzenlenen Kukuli Bakkal Amca Müzikali'nde çocukların mutluluğuna ortak oldu.
Yerel yönetim hizmetleri kapsamında çocuklar ve gençlere yönelik örnek projelere imza atarak takdir toplayan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından sık sık düzenlenen kültür sanat etkinliklerinde de çocukları yalnız bırakmıyor.
Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çocuk Tiyatrosu 'Kukuli Bakkal Amca Müzikali'nde çocukların coşkusunu paylaşarak aileler ile sohbet etti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve ailelerinin ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, miniklerle birlikte Çocuk Tiyatrosu Kukuli Bakkal Amca Müzikali'ni izledi.
Etkinlikte minikler ve ailelerine hitap eden Büyükkılıç, "Velilerimiz, sizlere teşekkür ediyorum teşriflerinizden dolayı, bizleri sevip, güvenip yavrularınızı burada eğlenmelerine zemin hazırlayan ekibimize vermiş olduğunuz güvenden dolayı. İyi eğlenceler diliyorum" dedi.
Çocukların ve gençlerin sosyal yönünü zenginleştirmek adına etkinlikler yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizde rutin belediyecilik diye nitelendirilen çalışmalarımızın yanında çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal yönünü zenginleştirmek, onları geleceğe hazırlamak adına da değişik etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan birisi de Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızın yaptığı bu etkinlikler" diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından saat 12.00 ve saat 15.00 şeklinde iki seans olarak düzenlenen etkinlikte minikler ve aileleri doyasıya eğlenerek keyifli bir pazar geçirdi. - KAYSERİ
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