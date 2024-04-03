Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mazbatasını Aldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel seçimlerin ardından mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e yaptı.

Kadim kent Kayseri'yi her alanda geleceğe taşıyacak projelere imza atan ve yeni dönemde de şehre değer katacak projeleri hayata geçirmeye hazırlanan Başkan Büyükkılıç, bir yandan da kentteki kamu kurum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimle istişareler halinde ortak aklı ön planda tutmaya ayrı bir özen gösteriyor.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e gerçekleştirdi.

Vali Çiçek'i makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, "Mazbatamızı aldıktan sonra ilk ziyaretimizi Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e yaptık. Yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmemden dolayı tebriklerini ileten Sayın Valimize teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise Büyükkılıç'a, hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni döneminde başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç'a Valilik ziyaretinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de eşlik etti. - KAYSERİ