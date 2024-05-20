Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Müzeler Haftası\'nı kutladı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Müzeler Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız ve beraberindekileri ağırladı. Başkan Büyükkılıç, yaptıkları müze çalışmaları ile şehrin tanıtılması için gayret ettiklerini söyledi.

Ticaretin ve kültürün merkezi olan 6 bin yılı aşkın geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri'ye çok özel ve önemli müzeleri kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu anlamda hizmet ve projelerini sürdürüyor. Müzeler Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, şehrin tarihine ve kültürüne verdikleri değeri vurgulayarak Müzeler Haftası'nı kutladı. Büyükkılıç, şehrin tanıtılması için gayret gösterdiklerini belirterek; "Kayseri'mizi bir müzeler şehri olarak anılması yönünde gerek Kültür Bakanlığımız gerekse yerel yönetim olarak ilçelerimiz ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu yönde gayret gösteriyoruz. Yaptığımız müze çalışmalarını sizler de takip ediyorsunuz, bu anlamda üzerine ekleyerek, çeşitlendirerek, şehrimizin tanıtımına vesile olmasını sağlayarak neler yapabilirize kafa yoruyoruz" diye konuştu. Arkeolojik kazılara desteklerinin sürdüğüne vurgu yapan Başkan Büyükkılıç; "Kazılarda belediye olarak gerekli desteklerimizi verme yönünde gayret gösteriyoruz. Mevzuat ve yasalar çerçevesinde bundan sonraki süreçte de yine destek verme yönünde gayret göstereceğiz. Haftanız hayırlı, uğurlu olsun. Bizim insanlara müzeleri cazip hale getirmemiz lazım. İnsanların hem tarihini hem kültürünü tanımasına fırsat vermek lazım" ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da yer aldı. Günün anısına çiçek ve hediye takdimi gerçekleştirildi. - KAYSERİ