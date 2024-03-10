Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Ayı münasebeti ile bir mesaj yayımladı.
Başkan Büyükkılıç, af ve bereket ayı Ramazan'a kavuşmaktan dolayı duyduğu memnuniyet ve sevinci dile getirdiği mesajında; "11 ayın sultanı, gönlümüzün huzuru, af ve bereket ayı Ramazan'a erişmekten dolayı Cenab-ı Allah'a şükrederken, sevincimi de paylaşmak istiyorum" ifadelerinde bulundu. Her sene Ramazan coşkusunu ve huzurunu yaşadıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında şunları dile getirdi;
"Mübarek Üç Aylar Recep, Şaban ve nihayetinde Ramazan'a müstesna kandil günleri olan Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile birlikte ulaştık. Her sene bu güzel, müstesna Ramazan ayının coşkusunu, huzurunu ve bereketini yaşıyoruz. Bu güzel nimetten istifade ediyoruz. Bağışlanma ayı olarak da bildiğimiz Ramazan-ı Şerif'i ihya edelim. Küsler barışsın, kusur işleyenler tövbe etsin, hasta olanlar şifa dilesin, eller semaya açılsın, yüce Allah'a dua edilsin ve bu mübarek günlerden faydalanılsın. Başta Kayseri'miz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum, hayırlara olmasının vesile olmasını diliyorum."
Başkan Büyükkılıç mesajının sonunda, "Ramazan ayının gölgesi üzerimize düştü. Kadir Gecesi'ni de ihya edip, hayırla Ramazan-ı Şerif'i tamamlamayı ve bayrama ulaşmayı Mevla'm nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'imiz tekrardan hayırlı, bereketli olsun" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Ayı için Mesaj Yayımladı - Son Dakika
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