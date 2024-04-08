Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan ayında vatandaşlarla buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in 29'uncu gününde Çukur Camii'nde teravih sonrası vatandaşlarla buluştu.

İlk teravih namazından bu yana kentin çeşitli noktalarındaki camilerde vatandaşlarla buluşan, sohbet edip, taleplerini bizzat dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çukur Camii'nde vatandaşlarla buluştu.

Ramazan ayı boyunca Kayserili vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, Çukur Camii teravih namazını kıldı. Teravih namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Camideki çocuklarla da bir araya geldiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Camiler de yankılanan çocuk sesleri Rabbimin bizlere büyük bir nimetidir. Ramazan-ı Şerif'in birliğini, beraberliğini ve huzurunu bu akşam Çukur Camii'nde kıldığımız teravih namazıyla taçlandırdık. Sıcak sohbetleri ve gönülden duaları için hemşehrilerimize teşekkür eder, yaklaşan Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik ederim" diye konuştu.

Tüm Kayseri halkına huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, çocuklar ve aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı da çekindi. - KAYSERİ