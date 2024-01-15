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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehirlerarası Otogarı'nda Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehirlerarası Otogarı'nda Esnafları Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehirlerarası Otogarı içerisinde bulunan esnafları ve taksi durağını ziyaret ederek, şoförlerle ve esnaflarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerine devam ederek, otogar esnafıyla sohbet etti ve onlara kolaylıklar diledi. Ayrıca, yeni yapılacak terminal için hazırlıkların yapıldığını ve projenin yakında hayata geçirileceğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehirlerarası Otogarı\'nda Esnafları Ziyaret Etti
15.01.2024 - 13:45,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Şehirlerarası Otogarı içerisinde bulunan esnafları ve taksi durağını ziyaret ederek, şoförlerle ve esnaflarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haftanın ilk iş gününe esnaf ziyareti ile başladı. Her fırsatta düzenlediği esnaf ziyaretlerini sürdüren Başkan Büyükkılıç, Şehirlerarası Otogarı'nı ziyaret etti. Büyükkılıç, ilk olarak otogar içerisinde faaliyet gösteren taksi durağını ziyaret ederek, şoförlerle buluştu. Başkan Büyükkılıç, Kayserililere konforlu ulaşım hizmeti veren taksicilere işlerinde kolaylıklar diledi. Esnafla sohbet eden Büyükkılıç, taksici esnafına hayırlı işler temennisinde bulunarak; "Şehrimizin nabzını tutan taksici esnaf dostlarımıza hayırlı işler diliyorum. Güzel bir hafta başında onların samimi bir ortamda çaylarını içtik. Cenab-ı Allah helalinden bol rızık versin diye dua ve temennide bulunuyorum. Bazı talepleri vardı, onları da görüşüp halletmek suretiyle anında, böylece onların da daha keyifli iş yapmalarına fırsat verecek ortam sağlamak bizim görevimiz. Bu anlayış içerisinde onları biz bağrımıza basıyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç, ahi ahlakı ve insan sevgisi vurgusu yaparak; "Her zaman ahi ahlakı ile ahlaklanmış, Allah korkusu ve tabi ki insan sevgisi ile hareket eden canlarımız şehrimizin nabzını tutuyorlar. Onlara ne yapsak az, kendilerine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz" dedi. Taksiciler ise; "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Bey buraya gelmiş, sorunlarımız vardı kendisine söyledik, izah ettik. Sağ olsun, makul bir şekilde karşıladılar, kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, taksici esnaf ziyaretinin ardından Kayseri Şehirlerarası Terminali ve Batı Terminali ziyaret ederek, esnaflarla ve yolcularla sohbet etti. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç; "Bir hafta başı, terminalimize uğradık, buradaki esnaf dostlarımızı, taksici kardeşlerimizi, ilçelerimizden gelen otobüslerimizle çalışmaların olduğu yeri ziyaret ettik. Hem esnaflarımızı dinledik hem vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diye temennide bulunduk" dedi. Başkan Büyükkılıç, yeni yapılacak terminal için hazırlıklarını yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi;

"Elbette her işletmede problemler oluşuyor, onları giderme yönünde ilgili kararları verdik, talimatların yerine gelmesini takip edip, insanların daha huzurlu, daha konforlu şekilde hizmet almalarını sağlama yönünde irade göstereceğiz. Bütün bunların yanında bol camlı, bol ışık alması mantığı içerisinde yapılmış, buna bağlı olarak ısınma yönünden sıkıntıları da göz önüne alarak, hem tramvay hattı hem de çevreyol açısından daha uygun olan bir anlayış içerisinde projemizi günün şartlarına uyarlayıp, yeni yerinde hayata geçirme yönünde gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Onu da birkaç ay içerisinde kamuoyu ile paylaşıp, ihalesini yaparak, hayata geçireceğimizi ifade ediyorum. Yeni yapılacak terminalin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yönünde daha iyi hizmetleri sunma yönünde gayretlerimizi daha da arttırarak, ekibimizle birlikte çalışmaya devam etmeyi Mevla'm lütfetsin diye dua ediyorum. Bizi seven, güvenen hemşehrilerimize Mevla'm layık kılsın."

Başkan Büyükkılıç'a ziyaret esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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