Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Hizmetleri Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Hizmetleri Görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Hizmetleri Görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanlarını makamında ağırladı. Yapılan ziyarette, Kayseri için yapılan ve yeni dönemde gerçekleştirilmesi planlanan hizmetler ele alındı.

17.04.2024 15:27  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, il yönetimi ve ilçe belediye başkanlarını makamında ağırladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından yapılan ilk ziyarette, Kayseri için yapılan ve yeni dönemde gerçekleştirilmesi planlanan hizmetler ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, il yönetimi, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan yer aldı.

"Kayseri'miz için hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından Büyükşehir Belediyesi'nde il başkanı, il yönetimi ve ilçe belediye başkanları olarak bir araya geldiklerini dile getirerek, Kayserililerin yerel yöneticilere verdiği yetki ve yüklediği sorumluluk ile hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, "31 Mart'ta gerçekleşen mahalli idarelere seçimleri ile hemşehrilerimiz bizlere yetki vermiş ve yeniden sorumluluk yüklemiştir. Her zaman dediğim gibi bu yükü beraberce omuzlayacağız. Seçimlerin yeniden hayırlı olmasını temenni ederken, Kayseri için hizmetlere yine birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kayseri'miz için durmak yok yine koşmaya devam" ifadelerinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette günün anısına başkanlık makamında hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Kayseri, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Hizmetleri Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:34:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Hizmetleri Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement