Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İncesu ve Sarız'a ek bütçe onayladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İncesu ve Sarız'a ek bütçe onayladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İncesu ve Sarız\'a ek bütçe onayladı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında 39 asıl ve 27 ek olmak üzere toplam 66 gündem maddesini karara bağladı. Mecliste İncesu Belediyesi'ne 50 milyon TL, Sarız Belediyesi'ne 15 milyon TL ek bütçe talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında 39 asıl, 27 ek olmak üzere toplam 66 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Kayseri'nin kent genelindeki yatırım, ulaşım ve hizmet alanlarını ilgilendiren gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, 39'u asıl, 27'si ek olmak üzere toplam 66 madde meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

İki ilçeye ek bütçe

Ayrıca mecliste İncesu Belediyesi'ne 50 milyon TL, Sarız Belediyesi'ne ise 15 milyon TL ek bütçe talebini de görüşen meclis üyeleri, iki ayrı talebi de oy birliğiyle kabul etti. Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine katkıları ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, mecliste alınan kararların Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
Memduh BüyükkılıçKayseriEkonomiGüncelİncesuSarızYerelSon Dakika

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