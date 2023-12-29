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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında çorba hazırlama ve dağıtım işi için ihaleye çıkacak - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında çorba hazırlama ve dağıtım işi için ihaleye çıkacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2024 yılında 5 ay süreyle üniversiteler ve kütüphanelerde 630 bin adet çorba hazırlama ve dağıtım işi için ihale düzenleyecek. İhaleye teklifler, 15 Ocak saat 10.00'a kadar verilebilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında çorba hazırlama ve dağıtım işi için ihaleye çıkacak
29.12.2023 - 11:35,  Güncelleme: 11:35
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 5 aylık çorba hazırlama ve dağıtım işi için ihaleye çıkacak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 2024 yılında 5 ay süre ile üniversiteler ve kütüphanelerde olmak üzere 630 bin adet çorba hazırlama ve dağıtım işi için ihaleye çıkacak. 1 Şubat 2024'te başlayacak iş için 15 Ocak saat 10.00'a kadar teklif verilebilecek. İhale, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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