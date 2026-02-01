Kayseri Büyükşehir, 7 bilimsel çalışmaya konu oldu - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir, 7 bilimsel çalışmaya konu oldu

Kayseri Büyükşehir, 7 bilimsel çalışmaya konu oldu
01.02.2026 15:22  Güncelleme: 15:24
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetimindeki belediye, gerçekleştirdiği hizmetler ve bilimsel makalelere verdiği destekle 2025 yılında 7 makaleye konu oldu. Belediyenin katkıları, Sosyal Bilimler Atıf Dizini'nde 1377 kez atıf alarak 30 büyükşehir arasında 6. sırada yer bulmasını sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi; bir yandan halka hizmetini gerçekleştirirken, öte yandan ise bilimsel makalelere destek oluyor ve hizmetleri dolayısıyla bazı makalelerde de yer alıyor.

Gerçekleştirdiği hizmetleri, akademik çevrelerin kaleme aldığı bilimsel araştırmaların makaleleri ile adeta tescilleyen Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 7 makaleye konu oldu ve bilim dünyasına destek verdi. Büyükşehir, akıllı şehircilik, eğitim ve kültür, sosyal belediyecilik, turizm ve spor, halkla ilişkiler ile çevre ve bitki konularında bilimsel makalelere konu oldu, örnek gösterilerek bilim dünyasına katkı sundu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, yazın dünyasına yansıyan faaliyetleri, verdiği bilgiler ve sağladığı katkılar ile Sosyal Bilimler Atıf Dizini'nde (SOBİAD) 1377 kez atıf sonucu görüntülenmesine konu olurken, söz konusu miktar ile Kayseri Büyükşehir, görüntülenen atıf miktarında 30 büyükşehir arasında sırası ile İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Bursa'nın ardından 6'ncı sırada yer buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Kayseri, Kültür, Çevre, Yerel, Son Dakika

