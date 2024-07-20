Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nde Detaylı Temizlik Yapıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nde Detaylı Temizlik Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi\'nde Detaylı Temizlik Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hal kompleksinde detaylı temizlik çalışması yaptı. Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla gerçekleştirilen temizlik çalışması, hal esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.

20.07.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hal kompleksinde detaylı temizlik çalışması yaptı. Esnaf dostu Başkan Büyükkılıç'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi esnafının talebini anında dikkate alarak verdiği talimat doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hal kompleksinde detaylı temizlik çalışması yapıldı.

Her kesimden vatandaşın talep ve önerilerini anında değerlendirerek gerekli hizmeti sunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç halinde kent esnafının yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç'tan hal komplesinde kapsamlı temizlik talebinde bulunan hal esnafının talebi, Büyükkılıç'ın talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince anında yerine getirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karpuz, kavun, üzüm gibi şıralı meyvelerden oluşan zor ve inatçı kirlerin giderilmesi noktasında hal esnafına destek olarak önce genel temizlik, ardından da köpüklü su ile yıkama çalışması yaptı.

Ekipler, arazöz, sokak süpürme aracı ve temizlik ekipmaları ile tesisi pırıl pırıl etti.

Hal esnafı, çalışmadan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nde Detaylı Temizlik Yapıldı - Son Dakika

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