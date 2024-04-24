Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinde 10 Milyon Porsiyon Çorba İkramı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinde 10 Milyon Porsiyon Çorba İkramı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinde 10 Milyon Porsiyon Çorba İkramı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanelerde, gençler başta olmak üzere ziyaretçilere 10 milyon porsiyon çorba ikramı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürerek kütüphanelerde ücretsiz olarak sıcak çorba ve çay ikramında bulunuyor.

24.04.2024 10:34  Güncelleme: 10:39
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanelerde, gençler başta olmak üzere ziyaretçilerine 10 milyon porsiyon çorba ikramı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Öğrenci ve Genç Dostu Belediye' anlayışıyla öğrencilere yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından, devlet ve vakıf üniversitelerinin yanı sıra, kütüphanelerde ücretsiz olarak sıcak çorba ve çay ikramı yapılıyor.

Kütüphaneleri hem teknolojik hem yapısal olarak sık sık yenileyen Büyükşehir Belediyesi, kütüphane üyelerine çay ve çorba ikramında bulunuyor.

Kayseri'de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait kütüphanelere gelen öğrencilere, günlük ücretsiz 10 bin porsiyon sıcak çorba ile 2 adet rol ekmek ikram ediliyor. Bu uygulama haftanın yedi günü devam ederken, bu zamana kadar 10 milyon porsiyon çorba ikram edildi.

Sıcak çorba ikramından çok memnun olduklarını ifade eden gençler, bu güzel hizmet için Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem Kayseri'yi kütüphaneler şehri yapmaya hem de gönül belediyeciliği kavramının içini doldurmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinde 10 Milyon Porsiyon Çorba İkramı - Son Dakika
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