Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi'nde 7/24 Hizmet Uygulaması - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi'nde 7/24 Hizmet Uygulaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi\'nde 7/24 Hizmet Uygulaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi'nin çalışma saatlerinde yapılan '7/24 hizmet' uygulaması kitapseverlerden tam not aldı. Kütüphaneden ve sunulan imkanlardan istifade eden öğrenciler, hizmetten dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

28.04.2024 11:46  Güncelleme: 12:05
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi'nin çalışma saatlerinde yapılan '7/24 hizmet' uygulaması kitapseverlerden tam not aldı. Kütüphaneden ve sunulan imkanlardan istifade eden öğrenciler, hizmetten dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

7 gün, 24 saat açık olacak şekilde çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilen Merkez Halk Kütüphanesi yoğun ilgi görürken yeni uygulama kitap kurtlarından beğeni topladı. Kütüphanelerinde, tüm ziyaretçilere ücretsiz sıcak çorba, çay ve internet hizmeti ile ev sıcaklığında nezih bir ortam sunan Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kolaylığı ve kapasitesi açısından Merkez Halk Kütüphanesi'nin çalışma saatini 7/24 çalışma esasına göre güncelledi. Öğrenciler ve gençler başta olmak üzere vatandaşların uğrak noktası olan Büyükşehir kütüphanelerinden Merkez Halk Kütüphanesi, yapılan düzenleme ile 15 Nisan itibariyle 7 gün, 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel talimatı ile hayata geçen yeni uygulama kütüphane müdavimlerinden tam not aldı. Merkez Halk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Nisa Hazal isimli öğrenci, "Derslerim için çok gerekli oluyor. Evde bazen ses oluyor, kütüphane daha sessiz, daha verimli geçiyor benim için. Özellikle sınav haftasında verim alıyorum" dedi. Hazal, 7/24 uygulamasının çok iyi olduğunu belirterek, "İstediğimiz zaman gelebiliriz, çalışabiliriz istediğimiz kadar. Aç gelsek sıcak çorba içebiliriz. İkramlarınızdan dolayı teşekkür ederiz, öğrenci açısından çok iyi oldu. Memduh Büyükkılıç başkanımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Derslere daha verimli bir şekilde çalışabilmek için kütüphaneyi ziyaret ettiğini söyleyen Eda Türkmen de 7/24 uygulaması hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi;

"Gayet güzel bir çalışma olmuş. Gece geç saatlerde de çalışabiliyoruz, iş çıkışında gelebiliyoruz, o yüzden güzel oldu. Dr. Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ederiz bu yapıcı davranışlarından dolayı. Öğrencileri desteklemesi çok güzel bir hareket, umarım daha güzel gelişmeler de görürüz."

Nur Geleş isimli öğrenci ise 7/24 uygulamasının güzel olduğunu ifade ederek, "Okul çıkışları geliyoruz, erken kapanırsa eve gidince ders çalışamıyoruz. 7/24 olması daha iyi olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu. Kütüphaneden çok memnun olduğunu kaydeden Sena Nur Batan isimli lise öğrencisi de yeni uygulamanın kütüphanede daha fazla çalışmak için daha iyi olacağını söyledi. Batan, Büyükşehir'in sıcak çay ve çorba ikramının da gayet iyi olduğunu belirterek, "İnsanlar molalarında acıktığı zaman dışarı çıkmak yerine kullanabilirler. Emeği geçenler teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Meltem isimli öğrenci ise bir genç olarak, öncelikli hedeflerini gerçekleştirmeleri için çok çalışmaları gerektiğini ifade ederek şunları söyledi;

"Bu süreçte de 7/24 açık olan kütüphaneleri tercih ediyoruz. Önceden Büyükşehir Belediyesi'nin bu kütüphanesi açık değildi ama şu an açık olduğu için sabahtan akşama kadar ders çalışıyoruz. Bunun için de Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Sabahları çorba hizmetimiz oluyor. İşte çay, kahve ya da su. Sularımız çok ucuz mesela. Ben bunu sonradan öğrendim. 2 liraya su alabiliyoruz. Çayımızı içip, sohbetimizi yapıp, dersimizi de 7/24 çalışabiliyoruz. Bunu için belediye başkanımız Memduh Büyükkılıç'a da çok teşekkür ederiz."

Merkez Halk Kütüphanesi yeni saat düzenlemesi 15 Nisan Pazartesi uygulamaya konulurken, öğrenciler Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu ücretsiz kütüphane hizmetleri ile tam donanımlı kütüphanelerden daha verimli şekilde istifade ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi'nde 7/24 Hizmet Uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Halk Kütüphanesi'nde 7/24 Hizmet Uygulaması - Son Dakika
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