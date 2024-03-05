Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mostar\'da Ebru Atölye Çalışması Gerçekleştirdi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Bosna Hersek'teki kardeş şehir Mostar'da, Mostar Demal Bijedi Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi'nin yetenekli öğrencileriyle ebru atölye çalışması gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Bosna Hersek'teki kardeş şehir Mostar'da yetenekli öğrencilerle Ebru atölye çalışması gerçekleştirdi. JU Mjeovita Srednja kola Ortaokulu'nda Türkçe öğrenen öğrenci ve Türkçe öğretmenleri tarafından Mostar'a ziyaret gerçekleştirildi. Yapılan ziyarette Mostar Yunus Emre Enstitüsü ve KAYMEK Mostar çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ziyaret çerçevesinde Mostar'a gelen öğrenciler Ebru atölye çalışmasına katıldı. Öğrenciler ebru yapımı için ne tür malzemeler kullanıldığını uygulamalı öğrenirken, atölye çalışmalarında geleneksel sanatlardan ebru hakkında bilgiler de anlatıldı.

Büyükşehir belediyesi, kardeş şehir ile gönül ve dostluk köprüsü kurmayı sürdürürken, iki ülke kültürlerinin ortak değerlerinden geleneksel el sanatlarının tanınma ve yaşatılması adına kurslara devam ediyor. - KAYSERİ