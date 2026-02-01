Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden \'toplu iş sözleşmesi\' açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin karşılıklı uzlaşıyla tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, "Kurumlar arası iş birliğini esas alan bir süreç yönetilmiştir" denildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, çalışanlarımızın emeğini merkeze alan, sosyal adaleti ve ortak aklı önceleyen yönetim anlayışımız doğrultusunda yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı uzlaşıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda;Kaymek A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., KASKİ Genel Müdürlüğü personeli ile Hizmet-İş Sendikası arasında;Ulaşım A.Ş. personeli ile Öz Taşıma-İş Sendikası arasında;Kaymek ve KASKİ bünyesinde görev yapan güvenlik personeli ile Öz Güven-Sen Sendikası arasında toplu iş sözleşmeleri imzalanmıştır. Ayrıca Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediyelerimizde görev yapan personellere yönelik yürütülen çalışmalar da Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimiz arasında sağlanan koordinasyon ve uyum içerisinde tamamlanmış; çalışanlarımızın haklarını gözeten, kurumlar arası iş birliğini esas alan bir süreç yönetilmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, çalışan haklarını gözeten ve uyum kültürünü esas alan belediyecilik anlayışıyla tamamlanan bu anlaşmalar, yerel yönetimlerde örnek bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Emeğiyle şehrimize değer katan tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, toplu iş sözleşmelerinin belediyemize, çalışanlarımıza ve Kayseri'mize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." - KAYSERİ