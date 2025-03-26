Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Özel İhtiyaçlı Bireylere Destek - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Özel İhtiyaçlı Bireylere Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Özel İhtiyaçlı Bireylere Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel ihtiyaçlı bireyler için anlamlı bir projeye imza atarak Aleyna Başol'u evinde ziyaret etti. Afet durumları hakkında eğitimler veren belediye, Aleyna’nın mutluluğunu artırdı ve topluma örnek bir çalışma gerçekleştirdi.

26.03.2025 12:05  Güncelleme: 12:08
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine yönelik proje, hizmet ve eğitimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özel ihtiyaçlı Aleyna Başol'u evinde ziyaret ederek hem Aleyna'yı mutlu etti hem de afet durumunda neler yapılması gerektiğine yönelik eğitim verdi.

Ziyarette, özel ihtiyaçlı Aleyna Başol, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve afet birimi ekipleri ile buluşarak afet eğitimi almanın heyecanı ile mutluluğunu yaşadı ve eğitimlere katılarak özel bireylere örnek oldu.

Özel birey Aleyna, hem öğrendi hem de heyecan yaşadı

Gerek farkındalık oluşturmak ve gerekse de özel ihtiyaçlı bireyleri mutlu ederek eğitimler verme doğrultusunda samimi bir çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, özel ihtiyaçlı Aleyna Başol'a evinde ziyaret gerçekleştirerek sivil savunma ile itfaiye kurtarma konularında heyecan yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın'ın da bulunduğu ziyarette, itfaiye ve afet işleri birimi personeli tarafından Aleyna'ya, afet türleri ile afetlerde nasıl davranılacağına dair bilgiler uygulamalı bir şekilde gösterilerek, önemli uyarılarda bulunuldu.

Büyükşehir, Aleyna özelinde, özel ihtiyaçlı Bireylere Örnek Oldu

Özel ihtiyaçlı bireyler için Aleyna özelinde topluma örnek çalışmalar yürüten Büyükşehir görevlileri, afet türlerinden deprem hakkında nasıl davranılması yönünde bilgiler aktararak, evdeki eşyaların sabitlenmesi yönünde bilgilerin ve uygulamaların yanı sıra, çök kapan tutun yöntemini gösterdi ve deprem esnasında asansörlerin kullanılmaması gerektiğini belirtti.

"İyi ki varsınız. Memduh Başkanı çok seviyorum"

Acil telefon numarasının da hatırlatıldığı ziyarette Aleyna, itfaiye araçlarına bindirildi, siren çaldı. Aleyna, "Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Memduh Başkanı çok seviyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Özel İhtiyaçlı Bireylere Destek - Son Dakika

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