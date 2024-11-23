Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Tarım ve Hayvancılığa Su Hattı Desteği

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı güçlendirmek için Tomarza ilçesi, Pusatlı Mahallesi'nde hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla su hattı kurarak, bölgedeki üreticilere önemli bir destek sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal mahalle sakinlerine yönelik desteklerini sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları istikametinde, Tomarza ilçesinin Pusatlı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin en büyük ihtiyacı olan içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu. Gerçekleştirilen projede, 1850 metre 110'luk, 1550 metre 75'lik ve 100 metre 32'lik olmak üzere toplam 3 bin 500 metre polietilen boru kullanılarak, sağlıklı ve dayanıklı bir su hattı oluşturuldu. Bu hat, bölgedeki hayvanların su ihtiyacını karşılayarak, hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacak. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığın Kayseri için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin yanında olmak, onların yaşam kalitesini artıracak projeler üretmek önceliğimizdir. Pusatlı Mahallesi'ndeki bu projeyle de hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamış olduk" dedi. Hayvancılık sektörüne yönelik başlatılan bu tür projelerin Kayseri'nin kırsal kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma odaklı projeleri, şehrin dört bir yanındaki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katkı sunmaya devam ediyor. - KAYSERİ