Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Stratejik Plan için vatandaşlara anket yapıyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Stratejik Plan için vatandaşlara anket yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Stratejik Plan için vatandaşlara anket yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 dönemini kapsayan Stratejik Plan'ın hazırlanması için vatandaşlara anket düzenliyor. Ankette belediye hizmetlerinin değerlendirilmesi ve geleceğin şekillendirilmesi amaçlanıyor.

03.06.2024 11:12  Güncelleme: 11:14
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından birisini oluşturan Stratejik Plan çalışmaları kapsamında vatandaşlara yönelik anket gerçekleştiriliyor.

Yatırımlarla ve hizmetlerle dolu 5 yılı geride bırakan, 30 büyükşehir arasında yatırım lideri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde yeni 5 yıl için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık Stratejik Plan'ın hazırlanması ve ön çalışmasının yapılması için hazırlıklarını sürdürürken, bu çalışmaları yaparken de yenilikçi, adil, katılımcı, ortak akılla istişareyi önemseyen, ekip ruhuyla etkin ve verimli yönetim anlayışını dikkate alıyor.

Yerel yönetim hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği birçok uygulama, proje ve yatırımlarla 'Kayseri Modeli' olarak örnek gösterilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından birisini oluşturan Stratejik Plan çalışmaları kapsamında vatandaşlara yönelik anket yapıyor. 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla anket gerçekleştiriliyor. Ankete katılmak isteyen vatandaşlar, https://portal.kayseri.bel.tr/birim/anket/vatandas.aspx adresinden ankete ulaşabiliyor.

Ankette, belediye birimlerinin hizmetlerini vatandaşların değerlendirmesi için seçenekler yer alırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğini birlikte şekillendirme bilinciyle çalışmalara ortak olunması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Stratejik Plan için vatandaşlara anket yapıyor - Son Dakika

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