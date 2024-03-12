Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi\'nin İnşaatını Bedelsiz Yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatı ve çevre düzenleme çalışmaların bedelsiz olarak yapılması kararını oy birliği ile aldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi uyuşturucu ile mücadele konusunda da Kayseri Valiliği ve Türk Yeşilay Cemiyeti'ne tam destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısında İncesu ilçesinde yapımı süren Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatı ve çevre düzenleme çalışmalarının bedelsiz yapılması talebini görüşerek karara bağladı.
Meclis üyeleri, İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi'nde yapımı devam Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinin inşaatı ve çevre düzenleme çalışmalarının bedelsiz olarak yaptırılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türk Yeşilay Cemiyeti arasında ek protokol imzalamak üzere yetki verilmesi talebini görüştü.
Uyuşturucu ile mücadelede eğitim ve tedavi noktasında her türlü desteği verdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Boğaz köprü bölgemizde, Saraycık Mahallesi, İncesu sınırları içerisinde Yeşilay'ımız, hayırseverler ve kamu iş birliği halinde bir rehabilitasyon merkezi inşaatı yapılıyor. Keşke hiç uyuşturucuya hiç müptela olunmasa, böyle bir hizmetin gündeme gelmesi de söz konusu olmasa ama maalesef tuzakların kurulmaya çalışıldığı, gençlerimizin bulaştırılmaya çalıştığı bir süreçte, hem eğitici hem de tedavi edici yaklaşımla yapılan çalışmaya bizler de Valimizin katkılarıyla her türlü desteğimizi veriyoruz" diye konuştu.
Büyükkılıç, uyuşturucuya bulaşmayan bir nesil ve gencik yetişmesini temenni ettiklerini belirterek, "Bu konuda üzerimize düşeni yapma yönünde gerek büyükşehir gerek ilçe belediyelerimiz katkı sağlıyor. Temennimiz uyuşturucuya bulaşmayan bir nesil ve gencik yetişmesidir" dedi.
Talep, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin İnşaatını Bedelsiz Yapacak - Son Dakika
Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
Muratpaşa Belediyesi'nde seçilen belediye meclis üyeleri, son toplantılarını yaparak vedalaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, birlik ve beraberlikle karar mekanizmalarını oluşturduklarını belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'nin ikinci bölüm görüşmelerinde emeklilere verilecek ikramiyenin hak temelli ele alınması gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, ikramiyenin objektif kriterlere bağlanması ve düzenli olarak artırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'ın çağdaş, modern ve yaşanabilir bir ilçe olmasını hedeflediklerini söyledi. Gelişmişlik düzeyinde geriye düşen Hekimhan'ı ayağa kaldırmak için önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin galibi AK Parti olacağını belirtti. Yılmaz, seçim havasının ülkeyi sardığını ve AK Parti'nin büyük şehirlerde iddialı olduğunu ifade etti. Aday belirleme sürecinin milletin istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, kentlerin de ülkeler gibi yarıştığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un deprem güvenliği konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu ilçesinde inşa edilen Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine yoğun ilgi gösterildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehirlerimizin ve ilçelerimizin sorunlarına gerçekçi çözümler ve proje üreten, şehrinin ihtiyacına göre gelecek vizyonu çizebilen yerel yönetimlere ihtiyacımız var.
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini duyurdu. Abbas'ın Türkiye ziyareti, Filistin-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması amacıyla gerçekleştirilecek.
Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren çok yönlü sanatçı Altan Günbay'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Günbay, 1931 yılında Konya'da doğdu ve sanat hayatına Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Birçok filmde rol alan ve opera sahnelerinde başarıyla yer alan Günbay, Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olarak tanındı. Ayrıca müzikler besteledi ve yapımcılık da yaptı. Günbay, 2014 yılında hayatını kaybetti.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, yerel seçimlere sayılı günler kala proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı da kızları Lal Denizli'yi izleyen davetliler arasındaydı.
Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, Çandarlı'da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Kırgöz, 5 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?