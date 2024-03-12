Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi\'nin İnşaatını Bedelsiz Yapacak

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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatı ve çevre düzenleme çalışmaların bedelsiz olarak yapılması kararını oy birliği ile aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi uyuşturucu ile mücadele konusunda da Kayseri Valiliği ve Türk Yeşilay Cemiyeti'ne tam destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısında İncesu ilçesinde yapımı süren Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatı ve çevre düzenleme çalışmalarının bedelsiz yapılması talebini görüşerek karara bağladı.

Meclis üyeleri, İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi'nde yapımı devam Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinin inşaatı ve çevre düzenleme çalışmalarının bedelsiz olarak yaptırılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türk Yeşilay Cemiyeti arasında ek protokol imzalamak üzere yetki verilmesi talebini görüştü.

Uyuşturucu ile mücadelede eğitim ve tedavi noktasında her türlü desteği verdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Boğaz köprü bölgemizde, Saraycık Mahallesi, İncesu sınırları içerisinde Yeşilay'ımız, hayırseverler ve kamu iş birliği halinde bir rehabilitasyon merkezi inşaatı yapılıyor. Keşke hiç uyuşturucuya hiç müptela olunmasa, böyle bir hizmetin gündeme gelmesi de söz konusu olmasa ama maalesef tuzakların kurulmaya çalışıldığı, gençlerimizin bulaştırılmaya çalıştığı bir süreçte, hem eğitici hem de tedavi edici yaklaşımla yapılan çalışmaya bizler de Valimizin katkılarıyla her türlü desteğimizi veriyoruz" diye konuştu.

Büyükkılıç, uyuşturucuya bulaşmayan bir nesil ve gencik yetişmesini temenni ettiklerini belirterek, "Bu konuda üzerimize düşeni yapma yönünde gerek büyükşehir gerek ilçe belediyelerimiz katkı sağlıyor. Temennimiz uyuşturucuya bulaşmayan bir nesil ve gencik yetişmesidir" dedi.

Talep, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. - KAYSERİ