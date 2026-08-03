Kayseri Büyükşehir’in 5 bin TL’lik eğitim desteği başvuruları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sağlayacağı 5 bin TL'lik kırtasiye ve beslenme desteği için başvurular 3 Ağustos itibarıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında sürdürülen eğitim destekleri, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de devam ediyor. Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerini sağlayan ailelerin öğrencileri, eğitim yardımından yararlanabilecek.

Her öğrenciye 5 bin TL destek

Bu yıl ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören her öğrenci için 5 bin TL kırtasiye ve beslenme desteği verilecek. Ödemelerin eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci dönem başında olmak üzere iki taksit halinde yapılması planlanıyor.

Son başvuru tarihi 17 Ağustos

Başvurular 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 08.30 itibarıyla başladı. Başvuru süreci 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular yalnızca Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan Online Hizmetler bölümündeki Eğitim Yardımı Başvuru Formu üzerinden yapılabilecek. Belediyeden yapılan açıklamada, şahsen yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.

Kimler başvurabilecek?

Eğitim desteğinden, haneye giren tüm gelirler dikkate alınarak 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerini sağlayan aileler yararlanabilecek. Buna göre, kişi başına düşen aylık gelirin 2026 yılı için 9 bin 358 TL'nin altında olması gerekiyor. Gelir hesabında maaş, ücret, kira ve serbest meslek gelirlerinin yanı sıra ev, arsa ve arazi gibi taşınmazların güncel değerlerinin 1/240'ı ile araçların güncel değerlerinin 1/120'si de dikkate alınıyor.

Dört yılda 77,5 milyon TL destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlattığı eğitim yardımı kapsamında bugüne kadar 26 bin 651 ailede öğrenim gören 50 bin 89 öğrenciye toplam 77 milyon 506 bin 250 TL eğitim desteği sağladı.

Başkan Büyükkılıç: "Ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime yapılan desteğin geleceğe yatırım olduğunu belirterek, ekonomik şartlar karşısında ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını ifade etti. Büyükkılıç, "Çocuklarımızın daha güçlü yarınlara hazırlanması için sosyal belediyecilik anlayışımızla ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.