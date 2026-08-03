Kayseri Büyükşehir’in 5 bin TL’lik eğitim desteği başvuruları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Büyükşehir’in 5 bin TL’lik eğitim desteği başvuruları başladı

Kayseri Büyükşehir’in 5 bin TL’lik eğitim desteği başvuruları başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sağlayacağı 5 bin TL’lik kırtasiye ve beslenme desteği için başvurular 3 Ağustos itibarıyla başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sağlayacağı 5 bin TL'lik kırtasiye ve beslenme desteği için başvurular 3 Ağustos itibarıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında sürdürülen eğitim destekleri, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de devam ediyor. Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerini sağlayan ailelerin öğrencileri, eğitim yardımından yararlanabilecek.

Her öğrenciye 5 bin TL destek

Bu yıl ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören her öğrenci için 5 bin TL kırtasiye ve beslenme desteği verilecek. Ödemelerin eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci dönem başında olmak üzere iki taksit halinde yapılması planlanıyor.

Son başvuru tarihi 17 Ağustos

Başvurular 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 08.30 itibarıyla başladı. Başvuru süreci 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular yalnızca Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan Online Hizmetler bölümündeki Eğitim Yardımı Başvuru Formu üzerinden yapılabilecek. Belediyeden yapılan açıklamada, şahsen yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.

Kimler başvurabilecek?

Eğitim desteğinden, haneye giren tüm gelirler dikkate alınarak 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerini sağlayan aileler yararlanabilecek. Buna göre, kişi başına düşen aylık gelirin 2026 yılı için 9 bin 358 TL'nin altında olması gerekiyor. Gelir hesabında maaş, ücret, kira ve serbest meslek gelirlerinin yanı sıra ev, arsa ve arazi gibi taşınmazların güncel değerlerinin 1/240'ı ile araçların güncel değerlerinin 1/120'si de dikkate alınıyor.

Dört yılda 77,5 milyon TL destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlattığı eğitim yardımı kapsamında bugüne kadar 26 bin 651 ailede öğrenim gören 50 bin 89 öğrenciye toplam 77 milyon 506 bin 250 TL eğitim desteği sağladı.

Başkan Büyükkılıç: "Ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime yapılan desteğin geleceğe yatırım olduğunu belirterek, ekonomik şartlar karşısında ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını ifade etti. Büyükkılıç, "Çocuklarımızın daha güçlü yarınlara hazırlanması için sosyal belediyecilik anlayışımızla ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Desteği, Ağustos, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir’in 5 bin TL’lik eğitim desteği başvuruları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı 44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum

11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:06
Ne yapıyorsun Uğurcan Hazırlık maçı da olsa affetmediler
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler
11:01
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:52
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokan bilirkişi raporu İfadede soruldu
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokan bilirkişi raporu! İfadede soruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 11:43:39. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir’in 5 bin TL’lik eğitim desteği başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.