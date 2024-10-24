Kayseri'de 1000 Çiftçiye 250 Ton Buğday Tohumu Desteği - Son Dakika
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Kayseri'de 1000 Çiftçiye 250 Ton Buğday Tohumu Desteği

Kayseri\'de 1000 Çiftçiye 250 Ton Buğday Tohumu Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlerden etkilenen 1000 çiftçiye toplam 250 ton buğday tohumunu ücretsiz dağıttı. Meclis toplantısında alınan karar ile gerçekleştirilen destek, çiftçilerin sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlıyor.

24.10.2024 12:56  Güncelleme: 13:00
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda oy birliği ile alınan karar sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliğinde değişik zamanlarda meydana gelen doğal afetler nedeniyle mağdur olan 1000 çiftçiye toplam 250 ton buğdaylık tohum dağıtımı gerçekleştirdi.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarla Kayseri'yi tarım şehri haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin her zaman yanında yer almaya devam ediyor. 2024 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda oy birliği ile alınan karar istikametinde Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde ziraat odaları ve üreticilerin katılımıyla, değişik zamanlarda meydana gelen doğal afetler nedeniyle mağdur olan 1000 çiftçiye toplam 250 ton buğdaylık tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleşen programda yaptığı konuşmada; "Doğal afete uğrayan çiftçilerimiz için hem Bakanlığımız hem Valiliğimizin talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyemiz ile proje yaptık. Doğal afete uğrayan çiftçimize 250 kilo yüzde yüz hibeli tohum desteği sağladık. 1000 çiftçimiz bundan faydalanacak. Bu desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. 'Destek belediyeden, üretmek bizden' diyen Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de şunları söyledi;

"Çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için ilimizde 250 ton tohumluk buğdayı, karşılıksız, ücretsiz dağıtıyoruz. Çiftçilerimize bir nebze can suyu olsun diye Büyükşehir Belediye Başkanımız böyle bir çalışmayı başlattı. Allah razı olsun sadece tohumluk buğday değil, nohut, aspir, traktör, ekipman da veriyor. Destek belediyeden, üretmek bizden. Çiftçiler, 'biz üretiyoruz, üreticinin kıymetini Büyükşehir Belediyemiz, devletimiz biliyor, bize verilen değere teşekkür ederiz' diyorlar. Evvelden belediyeler sadece otobüs işletir, su işi yapar, kaldırım, asfalt yapar zannediyorduk, belediyenin böyle görevleri olduğunu biliyoruz. Allah razı olsun."

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ise Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde kent genelindeki 1000 çiftçiye 250 ton tohum dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İnşallah bu tür afetleri tekrar yaşamayız, bereketli bir yılımız olur, tarım ile ilgilenen tüm kardeşlerimizin de yüzü güler diye temenni ediyoruz" dedi. Bayramhacı Mahalle Muhtarı Halil Kurukafa, afetin başından beri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere her kurumun yardımcı olduğunu belirterek, Başkan Büyükkılıç'a ve emeği geçenlere mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

Erkilet çiftçilerinden Erkan Kayapınar da çiftçiye verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, Başkan Büyükkılıç'ın zor zamanlarında hep kendilerine yetiştiğini, buğdaylarını alıp, ekeceklerini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 1000 Çiftçiye 250 Ton Buğday Tohumu Desteği - Son Dakika

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